A auditoria interna realizada pelo BCP à contratação de um assessor de ex-ministro da Economia Manuel Pinho já foi enviada para o Banco de Portugal. Segundo o Público, o documento responsabiliza Paulo Macedo, ex-vice-presidente do Millenium BCP com o pelouro dos recursos humanos e líder da Caixa Geral de Depósitos, pela contratação de alegadamente fictícia de João Conceição.

A auditoria do banco liderado por Miguel Maya foi enviada ao Banco de Portugal na noite de quarta-feira. Segundo o diário, o supervisor terá que remeter o documento para o Banco Central Europeu, a quem cabe a abertura de um processo de reavaliação da idoneidade de Paulo Macedo.

O antigo assessor foi contratado em setembro de 2008, de acordo com dados já revelados pelo Observador, mas nunca exerceu as funções para as quais foi contratado. O que não inibiu que recebesse um total de 153 mil euros, em nove meses. Durante o mesmo período, foi igualmente assessor do ex-ministro das Economia Manuel Pinho, no Governo de José Sócrates. O antigo governante tinha responsabilidades no setor da energia e, consequentemente, na EDP, onde o Estado era acionista.

A contratação de Conceição terá sido acordada entre Paulo Macedo e o administrador da EDP João Manso Neto e ambos terão decidido que os custos totais da "operação" seriam reembolsados pela EDP ao BCP.