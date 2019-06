O antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos Faria de Oliveira e o ex-administrador Jorge Tomé acreditam que Vitor Constâncio podia ter agido no caso do empréstimo que daria lugar ao investimento da Fundação Berardo no BCP. Em entrevista à TSF, o antigo governador do Banco de Portugal garantiu que o supervisor "nunca tem conhecimento antecipado das decisões de crédito que os bancos vão tomar nem as pode fazer anular", mas os antigos gestores têm uma opinião diferente.

"Num contexto em que a estabilização do BCP era importante, penso que, se o BdP tivesse indicações de exposição excessiva da banca, garantida com ações BcP, poderia intervir ou alertar os dois bancos para o risco, ou apresentar recomendações", disse Faria de oliveira em declarações ao Público.