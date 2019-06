Na Câmara da Guarda, o vice-presidente do PSD Álvaro Amaro renunciou ao mandato para ser deputado ao Parlamento Europeu, na sequência das eleições de 26 de maio último, deixando a presidir o município o seu antigo vice-presidente. Deve tomar posse no próximo dia 2 de julho. Nessa altura, passa a gozar de imunidade parlamentar, que só pode ser levantada após votação na Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu.



Álvaro Amaro é um dos cinco arguidos do caso Rota Final. Na passada quarta-feira, uma nota publicada na página da internet da Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra (PGDC) explicava que o inquérito investiga um alegado esquema fraudulento de viciação de procedimentos de contratação pública.

O presidente do PSD Rui Rio , não vai prestar declarações públicas sobre o caso que envolve Álvaro Amaro , coordenador social-democrata, eurodeputado eleito nas eleições do passado maio e antigo autarca da Guarda, constituído arguido na operação Rota Final Segundo o jornal i, a palavra de ordem é o silêncio e o partido não tem prevista qualquer declaração sobre o tema para os próximos dias, encontrando-se "sereno". "São mais vozes que as nozes", disse uma fonte social-democrata ao referido jornal.