O antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio, constatou que era impossível ao Banco de Portugal anular o empréstimo da Caixa Geral de Depósitos que daria lugar ao investimento da Fundação Berardo no BCP. Em entrevista à TSF, o antigo governador do BdP garantiu que o supervisor "nunca tem conhecimento antecipado das decisões de crédito que os bancos vão tomar nem as pode fazer anular".

Vítor Constâncio referiu ainda que não houve qualquer sinal que fizesse alarmar o Banco de Portugal quanto ao negócio. "Não havia nenhum registo, não havia nenhuma informação que pudesse ser utilizada para pôr em causa a idoneidade e a origem dos fundos que essa era o mais legal possível. O contrato de empréstimo já assinado - e válido - com a Caixa Geral de Depósitos", afirma à rádio.