O Ministério da Administração Interna (MAI) autorizou a instalação e utilização, entre 28 de Abril e 15 de Maio, de 17 câmaras de videovigilância no Parque das Nações, em Lisboa, durante o Festival Eurovisão da Canção, foi hoje anunciado."O sistema é composto por 17 câmaras e será instalado na zona envolvente do Pavilhão Altice Arena. O objectivo é a protecção da segurança das pessoas e bens e a prevenção da prática de crimes durante o evento. O sistema teve parecer positivo da Comissão Nacional de Protecção de Dados", refere uma resposta do MAI, enviada à agência Lusa.O MAI diz que o "sistema funcionará 24 horas por dia, todos os dias da semana, não sendo permitida a recolha de imagens de locais privados (através de barramento de portas, janelas e varandas)".Esta é, segundo a tutela, "mais uma medida com vista a garantir as condições de segurança para o evento".Na cobertura do Festival Eurovisão da Canção estarão envolvidos mais de 4.000 profissionais, sendo esperados mais de 40.000 visitantes durante a realização do evento.Os ensaios para o Festival Eurovisão da Canção, que decorre este ano pela primeira vez em Portugal, começam hoje e irão acontecer "todos os dias, ao longo do dia", até à final do concurso, a 12 de maio.Irão decorrer na Altice Arena, em Lisboa, 95 ensaios, "sem contar com os 'stand in' [ensaios de luz e de realização, com figurantes em vez dos concorrentes], que começaram durante a semana", disse à Lusa fonte oficial da organização do concurso.Para hoje estão marcados os ensaios dos países que vão actuar na primeira parte da primeira semifinal, marcada para 08 de maio. Cada equipa irá fazer dois ensaios para as semifinais - segunda está marcada para 10 de maio -, e os países seleccionados para a final participam em mais três ensaios.