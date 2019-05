Com 9,82% dos votos, o Bloco de Esquerda elegeu, até ao momento, dois eurodeputados.



A CDU conquistou 6,88% dos votos, elegendo um deputado ao Parlamento Europeu, tal como o CDS-PP (6,19%) e o PAN (5,08%).



Por atribuir estavam, à mesma hora, seis mandatos, pendentes dos resultados por apurar dos consulados de África do Sul, Austrália, Alemanha, Macau, Hungria, Índia, Marrocos, Reino Unido, Zimbabué.



A abstenção estava, à mesma hora, nos 68,6%, dois pontos percentuais acima dos 66,16% de 2014.

O PS é a força política mais votada, com 33,38% dos votos e seis eurodeputados, nas eleições europeias de domingo, quando faltam apurar os resultados de nove consulados e atribuir seis mandatos, segundo dados oficiais.Segundo dados divulgados, cerca das 1h20 pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PSD foi a segunda força política mais votada, com 21,94% dos votos e quatro mandatos.