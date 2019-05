Entre cumprimentos e distribuição de panfletos, o eurodeputado referiu que o eventual observatório se debruçaria sobre "fatores como a aplicação do princípio de salário igual para trabalho igual, o combate ao assédio laboral e as questões do respeito pelos direitos da licença de maternidade".



"Isto, a par de medidas que vamos tomar no plano nacional de alargamento dos direitos de parentalidade, contrariando decisões recentes", completou.



João Ferreira acrescentou que a ideia é "acompanhar a evolução da realidade nos vários países, estabelecendo metas pelos estados-membros, metas quantificadas para avançar nestes domínios".

O cabeça de lista europeu da CDU propôs, esta terça-feira, a criação de um observatório europeu para a igualdade entre homens e mulheres no trabalho, durante uma "arruada" de campanha eleitoral na baixa de Coimbra."Vamos propor a criação de um observatório europeu para a igualdade no local de trabalho, sobre a igualdade no mundo laboral, que, entre outras funções, acompanhe a evolução da situação nos vários países", afirmou João Ferreira