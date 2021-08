Eunice Muñoz teve alta e já está em casa

Eunice Muñoz, de 93 anos, teve alta hospitalar esta sexta-feira. A atriz esteve 19 dias internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.







Raquel Wise/Sábado

"Está bem e em casa", revelou o filho da atriz ao Correio da Manhã . "Encontra-se calmamente a descansar e a recuperar do susto. Não se prevê o regresso [aos palcos], ainda é muito cedo para se fazerem previsões", concluiuEunice Muñoz foi internada em 24 de julho por recomendação médica para realizar um conjunto de testes e exames depois de ter dado sinais de cansaço no início do mês. Muñoz tem estado desde abril a protagonizar a peça de teatro A Margem do Tempo, ao lado da neta Lídia Muñoz.Eunice Muñoz foi condecorada em abril deste ano com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago de Espada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa celebração dos 80 anos de carreira da atriz.