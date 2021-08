Linhas vermelhas da covid-19: mortalidade continua a crescer

A mortalidade por covid-19 (18,6 óbitos em 14 dias por 1.000.000 habitantes) tem tendência crescente e está acima do limiar preconizado pelo ECDC. A mortalidade por covid-19 manter-se-á provavelmente elevada, mas o ritmo de crescimento está a abrandar, revela o relatório das linhas vermelhas desta sexta-feira.



O relatório produzido pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e pela Direção-Geral da Saúde (DGS) informa ainda que a variante Delta já é a variante dominante em todo o território nacional, representando 98,9% de todos os casos da semana até 1 de agosto. Segundo o relatório, a "mortalidade específica por Covid-19" encontra-se neste momento nos 18,6 óbitos por milhão de habitantes nos últimos 14 dias. Trata-se de um valor superior ao registado na semana passada (16,4 óbitos por um milhão de habitantes). O valor estipulado pelo ECDC para considerar a pandemia sob controlo é de, no máximo, 10 óbitos por milhão.



O relatório das linhas covid-19 revela que o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 é de 317 casos por 100 mil habitantes, mantendo a tendência decrescente a nível nacional. Apenas no Algarve se observa uma incidência superior ao limiar de 480 casos em 14 dias por 100.000 habitantes (719).