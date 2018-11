Regulador decidiu nesse sentido com a esperança de impor medidas de segurança às duas estruturas.

As duas pedreiras que ladeiam a estrada em Borba onde um deslizamento de terra matou pelo menos duas pessoas foram licenciadas em 1989. Mas nessa altura já não cumpriam a distância mínima de segurança, tendo o regulador decidido nesse sentido, com a esperança de impor medidas de segurança.



"As pedreiras já existiam nas condições encontradas, não sendo tecnicamente possível afastá-las para os 30 metros da zona de defesa", explicou ao Observador fonte do Ministério do Ambiente.



As licenças foram concedidas pela Direcção-Geral de Geologia e Minas, tendo o organismo defendido que "o respectivo licenciamento permitira impor a adopção de medidas ao nível da segurança da exploração".



De acordo com o Ministério do Ambiente, ao jornal digital, só a pedreira Olival Grande São Sebastião está activa, estando a Carrascal JS "em suspensão de lavra".



Dois mortos confirmados e três homens desaparecidos é o balanço do acidente feito pela GNR à agência Lusa às 18h00 de hoje.



Segundo a fonte do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana, os dois mortos confirmados, operários da empresa que explora a pedreira, são um homem de 50 anos, que residia em Bencatel, no concelho de Vila Viçosa, e outro de 57 anos, que morava em Vila Viçosa, no distrito de Évora.



O corpo de uma das duas vítimas mortais confirmadas foi retirado à tarde da pedreira, quase 24 horas depois do acidente.