Todas as medidas da quarta fase de desconfinamento em Portugal

António Costa revelou esta quinta-feira as medidas da quarta fase de desconfinamento. Oito concelhos (Odemira, Portimão, Aljezur, Resende, Carregal do Sal, Paredes, Miranda do Douro e Valongo) não avançam.







A partir de 1 de maio, será possível nos concelhos que avançam para a próxima fase:- Restaurantes, cafés e pastelarias com máximo de seis pessoas ou dez em esplanadas, por grupo, até às 22h30;- Espetáculos culturais podem decorrer até às 22h30;- Fronteiras terrestres serão reabertas;- Todas as lojas e centros comerciais podem ficar abertos até às 21 horas e até às 19 horas aos fins de semana e feriados;- Casamentos e batizados podem realizar-se com 50% da lotação dos espaços.- É permitida a prática de todas as modalidades desportivas, bem como e para todas a atividade física ao ar livre;- Os ginásios podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene;- Permissão para a realização de eventos interiores com limitação de lotação;Nos concelhos de, aplicam-se as seguintes regras:Encerramento de:- Esplanadas;- Lojas até 200 m2 com porta para a rua;- Ginásios;- Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.Proibição de:- Feiras e mercados não alimentares;- Modalidades desportivas de baixo risco;Permite-se o funcionamento de:- Comércio ao postigo;- Comércio automóvel e mediação imobiliário;- Salões de cabeleireiros, manicures e similares, após marcação prévia;- Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais;- Parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer;- Bibliotecas e arquivos;No concelho de, haverá duas freguesias onde será criada uma cerca sanitária:Em, são estas as regras:- Funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua;- Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal)- Funcionamento de esplanadas (com a limitação máxima de 4 pessoas por mesa) até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h aos fins de semana;- Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco;- Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;- Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo;- Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.Em, são estas as regras:Permite-se a abertura de:- Todas as lojas e centros comerciais;- Restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas), até às 22h30 nos dias de semana ou 13h nos fins-de-semana e feriados;- Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;- Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.Autoriza-se a prática de:- Modalidades desportivas de médio risco;- Atividade física ao ar livre até 6 pessoas;- Realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100 m ²);- Casamentos e batizados com 25% de lotação.