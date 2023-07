"Voluntários à força? Não, obrigado!". Este é o mote de um comunicado feito no final do mês passado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (STFPSSRA) que anuncia a publicação de um pré-aviso de greve na sequência da vinda do Papa a Portugal, na Jornada Mundial da Juventude. Em causa está a necessidade de alguns funcionários das escolas públicas terem de colaborar com o evento para assegurar a pernoita de peregrinos nas instituições de ensino.