Autarca de Cascais nega que incêndio dê origem a novos condomínios

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, garantiu este domingo que não vão ser realizadas construções nas áreas ardidas no Parque Natural de Sintra-Cascais, pelo fogo que deflagrou na noite de sábado na serra de Sintra e que esteve a ser combatido por mais de 750 bombeiros e sete meios aéreos. "Não era possível e continuará a não ser possível", assegurou o autarca depois de várias questões colocadas por utilizadores das redes sociais nesse sentido."Independentemente de ter havido este incidente ou este acidente, são áreas onde já não eram permitidas serem construídas e, portanto, também continuará a não ser permitido", assegurou Carlos Carreiras durante uma conferência de imprensa para fazer o ponto da situação do combate às chamas por parte da Protecção Civil. O edil de Cascais aproveitou assim a hipótese para responder a perguntas que lhe haviam sido feitas nas redes sociais, segundo o jornal Observador."A última vez que tivemos um incêndio entre Malveira da Serra e o Guincho, deu origem a mais um condomínio privado", lê-se numa resposta a uma das publicações de Carlos Carreiras na sua página do Facebook. Mas foram vários os utilizadores a referir a construção do mesmo condomínio, como se pode constatar abaixo.O presidente da Câmara de Cascais reforçou que o "próprio plano de ordenamento legal" do Parque Natural de Sintra-Cascais "não permite construção", acrescentando ainda que "não é pelo facto das áreas terem ardido que se torna necessário fazer qualquer outro tipo de determinação para não permitir construção no Parque".Carreiras concluiu, afirmando: "Não estamos com esse perigo, com esse risco, de maneira nenhuma. Não era possível e continuará a não ser possível".O incêndio deflagrou no sábado, às 22h50, na zona da Peninha, na serra de Sintra. As chamas alastraram depois ao concelho de Cascais. O combate ao fogo foi bastante dificultado pelos ventos com rajadas que chegaram a atingir os 100 quilómetros por hora.Pela manhã de domingo, os meios aéreos foram activados, auxiliando as operações que chegaram a mobilizar quase 800 bombeiros. Quatro aldeias foram evacuadas e dois bombeiros ficaram feridos. Há ainda uma frente activa. 18 pessoas foram assistidas, todas com ferimentos ligeiros.