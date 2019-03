A cedência do terreno à Chabad, que pertencia à Igreja Católica até 2016, foi deliberada em julho de 2016. Tudo começou quando a autarquia conseguiu readquirir os direitos sobre o terreno da Costa da Guia, após negócio com a Igreja Católica por permuta com direitos sobre cerca de dois milhões de euros em imóveis. No mesmo dia, 25 de julho de 2016, é aprovada em Assembleia Municipal de Cascais a cedência do direito de superfície sobre o terreno da Costa da Guia à Chabad. De acordo com a escritura em regime de direito de superfície à Chabad, a que a SÁBADO teve acesso, a cedência é feita "pelo período de 50 anos com o preço mensal de 744 euros", renováveis automaticamente por períodos de 25 anos, não sendo possível a denúncia do contrato pela câmara. Ou seja, serão necessários 200 anos para perfazer os mais de dois milhões de euros de valor matricial do terreno.



Contudo, a Associação Chabad Portugal garante que "a construção do Centro de Estudos Judaicos está a ser feita de forma legal e transparente". "O projeto final aprovado (fotos anexas da maquete), e agora em construção, foi desenhado após consulta da comunidade local", explicou à SÁBADO, fonte oficial da associação. O centro será "dedicado à história e aos estudos judaicos, aberto à comunidade e composto por uma biblioteca, salas de aula, e espaços para reunião e oração". "Ao criar o Centro de Estudos Judaicos em Cascais, a Associação Chabad Portugal mostra a sua vontade em criar um espaço de diálogo cultural e tolerância, e em promover a melhoria do ambiente envolvente. De entre as múltiplas valências do Centro, destaca-se a biblioteca, que permitirá arquivar documentos históricos de grande relevo para a herança judaica de Portugal, nomeadamente escritos dos séculos XV e XVI", acrescenta a mesma fonte.



A construção deste edifício está sob forte protesto dos moradores, que se manifestaram em diversas ocasiões. Em setembro de 2017, mais de uma centena de moradores da Costa da Guia manifestaram-se contra a construção do centro, defendendo que os terrenos daquela zona deviam ser transformados num espaço verde público. Mais recentemente, no dia 2 de fevereiro deste ano, moradores voltaram a protestar, numa manifestação organizada pelo grupo SOS Costa da Guia. O porta-voz Pedro Jordão explicou à agência Lusa que a iniciativa pretendia "mostrar que o espaço devia ser aproveitado pelos moradores, para uso de todos".



Fonte oficial da autarquia frisa à SÁBADO que esta abertura de inquérito surge após Pedro Jordão, porta-voz do SOS Costa da Guia, perder a segunda ação interposta neste caso - "a primeira foi uma providência cautelar e a mais recente foi um processo de anulação do contrato" -. "A Câmara está disposta a colaborar com o Ministério Público", acrescentou.



Além disso, a mesma fonte da Chabad garantiu que o centro judaico foi "desenhado de forma harmoniosa com o meio envolvente e teve como base a preocupação de preservar os espaços verdes". "A Associação Chabad pretende replantar cerca de dois terços das árvores existentes. Deverão ainda ser plantadas oliveiras e outras espécies de árvores e arbustos (em detalhe, quando a construção terminar, haverá mais de 40 árvores e cerca de seis dezenas de arbustos). Os arranjos exteriores estão pensados de forma a facultar aos cidadãos zonas de lazer e passeio", salientou. "O projeto pressupõe também a criação de um Jardim Sensorial, com efeitos terapêuticos, numa área de mais de mil metros quadrados. O espaço é especialmente destinado a pessoas com necessidades especiais, e estará aberto gratuitamente ao público", acrescentou.



Os terrenos na Costa da Guia, em Cascais, que vão receber o centro cultural judaico começaram a ser preparados em janeiro deste ano. O Jewish Life and Learning Center (Centro de vida e aprendizagem judaico) foi apresentado em fevereiro de 2018 e previa a implantação do projeto num terreno de 5.000 metros quadrados (m2), incluindo a construção de um edifício em 1.000 m2, 2.080 m2 para área verde e um jardim sensorial que estará aberto a toda a população.



[Atualizada às 19:25 para acrescentar declarações das fontes da Câmara de Cascais e da Associação Chabad Portugal]

