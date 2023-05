Estado de saúde de estudantes em greve de fome em avaliação

Diretor da Faculdade de Psicologia pediu colaboração do INEM e diz estar disponível para "solicitar todas as intervenções necessárias que protejam as alunas".

As duas estudantes que iniciaram um protesto de greve de fome à porta da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL) encontram-se a ser observadas por profissionais do INEM no interior da instituição de ensino.







Segundo Alice Gato, porta-voz do movimento Greve Climática de Lisboa, Teresa Cintra e Jade Lebre apresentavam "baixos níveis de glicemia" não tendo, até ao momento, mais informações sobre o seu estado de saúde.A intervenção do INEM surgiu depois do reitor da FPUL ter enviado um email à comunidade escolar onde dava conta de que iria pedir a retirada das jovens.Em declarações à CNN Portugal, Telmo Mourinho Baptista, garantiu ter como único foco "a proteção das alunas". "Ontem já solicitei a intervenção do INEM. Hoje voltei a solicitar a intervenção do INEM para avaliar competentemente os custos para a vida e para a saúde das pessoas. Vendo isso, vou solicitar todas as intervenções necessárias que protejam as alunas que é o mais importante. Neste momento estou apenas concentrado nisso", esclareceu o docente.Alice Gato diz que o grupo entende que a faculdade não atendeu às reivindicações dos alunos uma vez que na comunicação feita à comunidade escolar "nunca explicaram porque é que estávamos a protestar ou aquilo que queríamos". Ainda assim, assegura que o grupo vai "descansar o resto do dia e o dia de amanhã" para se poder preparar para um protesto que decorrerá este sábado no Porto de Sines.