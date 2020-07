Estado da Nação: Um pedido de casamento, negas e cenas de ciúmes

O debate do Estado da Nação transformou-se numa discussão pública sobre se há ou não condições para PS, BE, PCP e PEV voltarem a entender-se. António Costa aproveitou o discurso inicial para pedir um compromisso "estável" tendo como "horizonte a legislatura". Rui Rio, de quem se tem vindo a aproximar não gostou e ainda se viu como alvo primordial dos ataques de Costa, mas à esquerda o pedido não convence.

"O BE propôs um acordo há um ano", lembrou a coordenadora do Bloco de Esquerda, numa alusão ao desafio que fez a Costa na noite das legislativas, quando tornou público o caderno de encargos do seu partido para um acordo de papel passado.

"O nosso horizonte sempre foi o da legislatura, nunca colocamos é o nosso mandato dentro da gaveta", atacou Catarina Martins.

"No início desta legislatura foi apresentado um conjunto de condições que sabíamos que não eram aceitáveis", recordou António Costa, que diz que agora "as circunstâncias mudaram" e que vê mesmo "uma agenda comum" à esquerda para fazer face à pandemia e que incluiu medidas de reforço do investimento em áreas como a habitação ou o combate à precariedade e informalidade laborais.

Mas António Costa fez mais: recordou ao BE a responsabilidade com que o partido ficou em seu entender depois do resultado eleitoral de 2019.

"O que os portugueses disseram foi que queriam prosseguir com a geringonça, agora com um PS mais forte", começou por dizer, lembrando que os bloquistas "fizeram a campanha eleitoral a pedir não houvesse maioria absoluta" e "quem pediu que não houvesse maioria absoluta tem agora responsabilidades".

Antes, António Costa tinha aproveitado uma pergunta de Rui Rio sobre a aposta no hidrogénio para um ataque cerrado ao PSD, que acusou de não querer apostar em energias renováveis. "O PSD está transformado no partido dos velhos do Restelo", criticou, concentrando todos os ataques nos sociais-democratas.

"Estou quase comovida" com a oposição entre PS e PSD, reagiu Catarina Martins que no BE, tal como tem feito o PCP, tem notado a aproximação entre socialistas e sociais-democratas.

Sem se comover com o "pedido de casamento" de António Costa, Catarina Martins preferiu recordar as promessas feitas e não cumpridas no acordo que foi feito à esquerda para a aprovação do último Orçamento do Estado que contemplava a contratação de novos profissionais para o SNS.

"O ano já vai a mais de meio, onde estão essas contratações?", perguntou Catarina, que diz que o que foi feito durante a pandemia foram "contratos temporários de quatro meses mais quatro meses".

"Não era disso que falávamos", atacou a bloquista, que frisou que havia "contratações que já estavam aprovadas no Orçamento do Estado".

Catarina Martins lembrou que os trabalhadores da Saúde "estão exaustos" e que "cumprir o que já estava acordado no Orçamento do Estado é essencial para que continuem a trabalhar".

A líder do BE recordou ainda que não é pública a auditoria ao Novo Banco que estava prometida para junho. "Estamos no final de julho e não há notícias sobre a auditoria", recordou, lamentando as notícias que dão conta de que "o dono do banco vende imóveis a si próprio, com enormes perdas para depois ir pedir mais dinheiro ao Fundo de Resolução".

António Costa deixou sem reposta as perguntas sobre Saúde, remetendo-as para a intervenção de Marta Temido. Mas explicou o atraso na auditoria, revelando que o "o auditor pediu prorrogação do prazo, que foi recusada" e que o documento terá agora que ser entregue até ao dia 31 de julho.

PCP fala em "péssimo sinal"

Jerónimo de Sousa também não se impressionou com o pedido de acordo à esquerda feito por Costa e preferiu ler os sinais que o PS tem dado nos últimos tempos de afastamento dos seus parceiros na anterior legislatura.

Para Jerónimo, foi "um péssimo sinal" aquele que o PS deu ao "dar uma cambalhota" para recuar numa proposta de atribuição de um subsídio de risco para os profissionais de saúde.

"Fica dado um sinal sobre os critérios", sinaliza o líder do PCP.