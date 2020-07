Chega iguala Bloco de Esquerda nas sondagens

Se as eleições legislativas acontecessem esta sexta-feira, dia em que o Parlamento faz uma análise ao Estado da Nação, o PS venceria com 39% dos votos e uma vantagem de 13 pontos percentuais sobre o PSD (26%) – ainda que longe de uma maioria absoluta.

De acordo com a sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) feita pela Universidade Católica para o jornal Público e a RTP, o Chega surge agora igualado com o Bloco de Esquerda como a terceira força política no país, ambos com 7% das intenções de voto. A CDU está logo atrás, com 6%.

Os técnicos responsáveis pela sondagem, citados pelo Público, referem que Bloco, Chega e CDU estão em "empate técnico", mas que os resultados desta sondagem dão "ligeira vantagem aos dois primeiros" e apontam o partido de André Ventura como a força política que mais "está a crescer nesta legislatura".

Na mesma sondagem, CDS, Iniciativa Liberal e PAN conseguiram, cada um, 3%. Uma descida para os centristas e ao partido de André Silva relativamente aos resultados das últimas legislativas, mas uma subida para os liberais.