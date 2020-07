Costa propôs acordo a BE e PCP, mas não fez o trabalho de casa

Na semana passada, BE e PCP estiveram em reuniões com António Costa para preparar o Orçamento do Estado para 2021, mas esta ideia de "um entendimento sólido e duradouro" à esquerda não foi posto em cima da mesa.

Uma fonte da direção do BE confirmou à SÁBADO que Costa fez em público esta aproximação à esquerda sem antes ter garantido nos bastidores as bases para uma negociação.

A mesma fonte recorda que "esse acordo foi rejeitado pelo PS há menos de um ano" quando na noite das eleições legislativas Catarina Martins expôs publicamente as condições do seu partido para assumir o apoio ao Governo minoritário de António Costa durante a legislatura.

Apesar disso, a coordenadora bloquista aproveitou a oportunidade para assumir a disponibilidade do seu partido para negociar, lembrando ter como prioridades a proteção do emprego e dos rendimentos, o reforço dos serviços públicos e o investimento na habitação e na ferrovia.

"O BE não ficará à margem deste debate", garantiu Catarina Martins, assumindo-se pronta para negociar com António Costa, mas lembrando que ainda antes de pensar num acordo para a legislatura "no imediato há um Orçamento para negociar".

A falta de conversas prévias e as aproximações de António Costa a Rui Rio – que permitiram a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal e o fim dos debates quinzenais no Parlamento – fazem, porém, a esquerda olhar com desconfiança para a proposta de Costa.

A reação de Jerónimo de Sousa demonstra-o. O líder do PCP recordou que as medidas já avançadas para fazer face à crise provocada pela pandemia "além de seguirem na direção errada, ficaram aquém do necessário para enfrentar a grave situação económica em que o país se encontra". E vincou as opções que têm afastado o Governo dos comunistas.

"Não querem reconhecer a importância do papel dos trabalhadores e a centralidade do trabalho na sociedade que urge valorizar e dignificar; o papel dos serviços públicos e, em particular, do SNS; a valorização do mercado interno; a importância da produção nacional e a necessidade de o país não prescindir do objetivo de assegurar a sua soberania alimentar e ter os setores estratégicos nas mãos do país", notou Jerónimo, que voltou a lembrar o que seria necessário para firmar um acordo entre socialistas e comunistas.

"Um verdadeiro programa de desenvolvimento, guiado pelo interesse nacional e não ditado pelas agendas das grandes potências da União Europeia e os interesses das multinacionais" seria uma das condições. E essa está claro que António Costa não pode nem quer aceitar.

O fosso entre PS e PCP parece assim mais fundo, depois de os comunistas já terem votado contra o Orçamento Suplementar (o BE absteve-se) por entender que não tinha as medidas necessárias para responder à crise.

Foi a primeira vez que os comunistas votaram contra um orçamento apresentado por um Governo de António Costa e esse pode ser visto como o fim simbólico da geringonça.

Agora, Costa mostrou em público interesse numa aproximação à esquerda, mas os sinais que tem dado fazem com que não esteja a ser levado muito a sério por bloquistas e comunistas que ainda esperam para ver medidas concretas.