“Está a ser um sufoco”, dizem as creches

Com as creches encerradas por causa da pandemia de covid-19 e a possibilidade de o encerramento se prolongar até junho, são cada vez mais os pais que pedem descontos, deixam de pagar as mensalidades ou anulam as inscrições. Mas essas decisões, garante a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particulares, estão a pôr em causa a sobrevivência das empresas que, mesmo fechadas, continuam a ter de suportar vários custos.

"Como é que as creches vão sobreviver? Está a ser um sufoco", afirma à SÁBADO a presidente da Associação Susana Batista, que diz que já alertou o Governo para a gravidade da situação, mas que ainda não teve resposta.



"As creches estão na mão dos pais. Os que têm bom-senso pagam, os que não querem não pagam. Há juristas a dizer que não havendo prestação de serviço não têm de pagar. Mas já tivemos juristas a dizer o contrário, inclusivamente da DECO", nota Susana Batista, lembrando que os contratos permitem aos pais rescindir agora e voltar a fazer a inscrição em setembro e que "as crianças em fim de ciclo foram as primeiras a rescindir: as crianças com dois anos anteciparam a saída da creche e nos jardins-de-infância aconteceu o mesmo com as de cinco anos".

Susana Batista recorda que "as creches das IPSS, que são apoiadas pelo Estado, recebem 274 euros por criança, podem ir para lay-off e ainda podem cobrar mensalidades" mesmo durante este encerramento forçado, mas os privados só podem recorrer ao lay-off e, como estão a prestar acompanhamento remoto às crianças, não podem usar esse mecanismo para reduzir os salários das educadoras que estão em teletrabalho.

Mas, afinal, se as crianças não estão na creche, que custos têm estas instituições de suportar?

"De facto, há ainda um conjunto de custos (para além dos ordenados dos funcionários) que não desapareceram nem reduziram com o encerramento temporário das instalações e a ausência dos alunos", nota a Associação de Creches, que faz um apanhado dos itens que continuam a pesar nas contas destas empresas para convencer os pais de que não é possível deixar de pagar de todo.

Segundo a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, mesmo durante o encerramento forçado pela pandemia, é preciso continuar a suportar:

Custos com telecomunicações (que tendem a aumentar com o ensino à distância); Avenças mensais com os serviços de contabilidade e recursos humanos (para tratar da fiscalidade e dos salários da empresa); Várias apólices de seguro (para instalações, funcionários, alunos, viatura); Programa de faturação certificado (contrato de manutenção) Sistema automático de deteção de incêndio (serviço de manutenção dos equipamentos) Manutenção das Medidas de Autoproteção (inspeção e manutenção dos extintores, mangueiras, dos blocos autómatos e da fotoluminescência da sinalética no espaço)

Manutenção e inspeção dos equipamentos de jogos e recreio no exterior (para manter a certificação) HACCP (Sistema de controlo da Higiene e Segurança Alimentar) Avença com nutricionista ou contrato com empresa de gestão de compras e nutrição Contrato com empresa de Controlo de Pragas e Desinfeção das Instalações Custos Indiretos com o Pessoal:

a. Medicina no Trabalho

b. Segurança no trabalho

c. Formação (25 horas por ano por trabalhador) Leasings e/ou contratos de manutenção de equipamentos (impressoras, fotocopiadoras, sistema informático);

Inspeções obrigatórias à rede de gás e à rede elétrica;

Existem ainda custos variáveis, que, não sendo obrigatórios, são necessários para algumas instituições, poderem garantir maior qualidade, conforto e segurança aos seus utentes:

Renda do espaço; Alarmes de intrusão (ligação e manutenção); Sistema de controlo de acessos (contratos mensais): Equipamentos de ar-condicionado (manutenções semestrais); Plataformas de comunicação com os pais (Weduc, Educabiz, ChildDiary), custo por aluno e por mês; Contrato com Empresa de jardinagem ou manutenção do espaço exterior; Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade (auditorias e certificações).

"Basicamente, o que se consegue reduzir com o encerramento das instalações no consumo da água, da luz e do gás, não representa mais do que 5% dos custos totais da estrutura", defende Susana Batista, que avisa que deixar de pagar pode levar ao encerramento definitivo de muitas creches.

Os privados reclamam, por isso, do Estado "uma contribuição excecional de 150€ para cada aluno, de forma a facilitar as contribuições das famílias, com regras e limites definidos pelo Estado, enquanto as instalações estiverem encerradas".

Em 2018, existiam 2631 creches no continente, cerca de 650 eram da rede privada (não IPSS), com cerca de 29 mil crianças e 9400 funcionários.