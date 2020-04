Mais de 10 mil pessoas já assinaram uma petição contra a abertura de creches e ateliês de espaços livres em maio. A intenção de reabertura foi anunciada por António Costa, o que tornaria estes espaços dos primeiros a retomar a atividade após o fecho forçado pela pandemia de Covid-19 A petição é endereçada ao primeiro-ministro e ao Presidente da República. É subscrita por "Mães e Pais preocupados com o bem-estar dos nossos filhos". Estes pedem os espaços fechados pelo menos até ao fim do ano letivo."As crianças não podem NEM SABEM manter a distância de segurança, não percebem o porquê de não poderem abraçar-se, beijar ou pedir colo. Aliás, estão constantemente em contacto directo com os colegas, educadores e auxiliares. Mesmo que lavem as mãos regularmente, nunca estão limpas, mexem no chão, nos brinquedos, objectos, (onde as solas do calçado anda e deposita o vírus trazido da rua) onde de seguida levam a boca", lê-se na petição, disponível aqui Os pais receiam que as crianças infetem educadoras e auxiliares, e que estas por sua vez contagiem familiares. "Não será preciso explicar que a partir daqui terem os várias cadeias de transmissão! É normal quererem retomar a economia, mas não comecem pelo fim ou acabarão com confinamento e com medidas mais severas, e a economia terá novo pico decrescente!", indica o texto.