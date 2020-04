Coronavírus: Creches vão abrir em agosto para ajudar pais

As creches e infantários estão disponíveis para funcionar "em pleno" durante o mês de agosto, de maneira a ajudar pais que ficaram sem férias devido à pandemia da Covid-19. A garantia foi deixada pelo presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, o padre Lino Maia, ao Jornal de Notícias O responsável considera que, "dada a situação atípica que vivemos", as cerca de cinco mil Instituições Portuguesas de Solidariedade Social, como jardins de infância, cresches e centros de atividades em tempos livres, vão abrir as portas a todas as crianças. Lino Maia fala que muitos pais foram obrigados a usar os seus dias de férias para ficar com os filhos em casa em tempos de isolamento devido ao novo coronavírus. Assim, teriam de voltar ao trabalho quando fosse levantado o estado de emergência.