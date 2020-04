Creches abertas em maio? Não é certo e há riscos

Reabrir as creches em maio foi uma hipótese colocada pelo primeiro-ministro esta semana. Mas a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino, que diz estar em articulação com o executivo para encontrar novas regras de funcionamento, garante à SÁBADO não ter ainda informações concretas sobre a data para a reabertura. E os médicos admitem que há riscos acrescidos se a decisão for prematura.

Os especialistas consideram que em geral a covid-19 não traz tantas complicações para crianças pequenas como para os adultos, o perigo poderá estar no contacto dos mais pequenos com grupos de risco e a dificuldade que há em cumprir regras de distanciamento social e higiene respiratória em idades tão baixas. Tudo somado, reabrir demasiado cedo as creches pode gerar novas cadeias de infeção, alertam.

"Não é uma decisão fácil", admite o pneumologista Filipe Froes, que tem dúvidas sobre se haverá já condições epidemiológicas para voltar a ter infantários abertos.

"Não tenho a certeza de que a situação epidemiológica é tão boa como dizem", afirma à SÁBADO, notando que se os números mais altos de infetados se registaram entre 23 e 25 de março como foi avançado pela DGS, "isso significa que estamos há três semanas em planalto", só que os números que se conhecem não estão todos a mostrar tendências consistentes de descida.

"Se estamos em planalto, era legítimo esperar que o número de internamentos, doentes em cuidados intensivos e mortos estivessem a descer. Mas os internamentos subiram há dois dias. Em que é que ficamos?", questiona Filipe Froes, que vê ainda "muita variação" para ter a segurança de concluir que o contágio com o novo coronavírus está controlado em Portugal.

"Abrir as creches neste contexto é muito complicado", avisa o médico, defendendo que "o ideal era ter 15 dias de diminuição progressiva mantida dos dados" para garantir "praticamente não haver transmissão" antes de abrir creches onde vão estar crianças que "são focos de transmissão".

Filipe Froes avisa que uma reabertura numa fase precoce da evolução da pandemia vai "contribuir para a criação de cadeias de transmissão com impacto em grupos de risco".

"A questão não é linear", concorda Ricardo Mexia, presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, que diz que "não está nos livros como é que as coisas devem acontecer" e que há que ponderar as questões sanitárias em conjunto com as económicas, já que será necessário os pais poderem ter creches onde deixar os filhos para irem trabalhar.



Nessa análise, Ricardo Mexia recorda que "as crianças mais pequenas não têm quadros mais severos, é muito raro" e que "não existe mortalidade registada" nesta faixa etária, exceto em casos em que havia outras doenças associadas e que mesmo nessas situações "não é claro se a causa da morte foi a covid-19".

Apesar disso, Ricardo Mexia admite que "os mais jovens terão dificuldades em manter as recomendações" para evitar o contágio e que essa "é a parte difícil".



"O problema é que em casa têm as famílias", diz o médico, reconhecendo os riscos de contágio que poderão ocorrer. "Não há uma resposta certa ou errada. Todas as opções têm riscos associados", afirma, argumentando que é preciso "dosear a redução das restrições para não colocar em risco o que conseguimos conquistar".

Creches estudam soluções de segurança

Sem saber ainda se é para abrir em maio ou em junho, as creches começam a estudar soluções para garantir condições de segurança e minimizar a possibilidade de contágio. Viseiras especiais podem passar a fazer parte do material de trabalho de educadoras e auxiliares e as novas regras podem implicar testar a temperatura de crianças e funcionários todos os dias à entrada.

Estas são apenas algumas ideias que a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular estão a analisar para transmitir ao Governo.

Susana Batista diz que o executivo procurou o apoio da associação que dirige para saber que regras poderá ser necessário desenvolver para controlar o surto de covid-19. "Pediram a nossa contribuição. Estamos todos a pensar como vai ser", afirma à SÁBADO, assegurando que nunca ficou claro nos contactos com o Governo se a abertura "vai ser em maio ou em junho".

Uma coisa é certa: será uma "missão impossível" pôr crianças até três anos a cumprir regras de distanciamento social e etiqueta respiratória. "Não dá", é a resposta taxativa de Susana Batista.

A solução poderá passar por pôr as auxiliares a usar viseiras, que terão de ser de um material "maleável e que não magoe", sobretudo tendo em conta os bebés mais pequeninos. Isto, porque as máscaras poderão não ser a solução ideal. "A máscara tapa a cara e as crianças ficam muito assustadas quando não veem a cara da pessoa. Ainda para mais estiveram este tempo todo afastadas das educadoras e auxiliares e para os mais pequenos vai ter de haver uma nova adaptação".

Para que os bebés não estranhem, já há creches a pedir aos pais que comecem a experimentar usar viseiras em casa de forma lúdica para que os pequenos se habituem a esse objeto.

"Muita higiene", não permitir que os pais circulem nas salas, verificar a febre de crianças e funcionários à entrada e evitar que os meninos das várias salas se cruzem em espaços comuns como refeitórios completam o leque de ideias que a Associação de Creches está a desenhar.



Susana Batista considera, porém, que as regras deverão vir do Governo para garantir que são respeitadas por todos. "É importante que haja regras bem definidas para que todos obedeçam", defende.



A dirigente da Associação das Creches gostava de ver o Governo não esquecer o pré-escolar quando fala da reabertura porque até agora não tem havido explicações sobre o que acontece às crianças dos três aos cinco anos. "Não faz sentido abrir as creches sem os jardins de infância, até porque muitos pais têm filhos nas duas valências", recorda.

"Só abrimos se houver condições de segurança"

Susana Batista reconhece que as creches estão a viver "uma pressão enorme", com muitos pais a deixar de pagar mensalidades por terem os filhos em casa por causa da pandemia. Mas assegura que nem esses problemas farão o setor pedir a reabertura de forma precipitada.

"Só se abre se houver condições que permitam reduzir o risco de contágio. Estamos todos a pensar nisso. Mesmo nas creches. Temos todo o interesse em fazê-lo. Avançar sim, mas de uma forma controlada. Ninguém deseja que isto piore. É para o bem de todos", garante à SÁBADO, consciente de que mesmo quando as instituições reabrirem muitos pais poderão não querer que os filhos regressem.

"Já vi que há uma petição para não abrir em maio, Os pais estão com medo", afirma, confessando que tem também recebido mensagens de "pais que pedem muito para abrir porque precisam de ir trabalhar", até porque alguns deles são trabalhadores independentes e ter as crianças em casa "está a tornar-se uma situação aflitiva", pelo desejam uma reabertura "nem que seja meio tempo".



Se as creches abrirem, quem terá de ter mais cuidados?

Pais de crianças com doenças respiratórias, asma e alergias estão com mais receio do regresso às creches e a esses o especialista em Saúde Pública Ricardo Mexia aconselha falar com o pediatra antes de tomar uma decisão. "Terá de ser avaliado caso a caso", afirma o médico, que entende que o mesmo é válido para pais que façam parte de grupos de risco pelas doenças crónicas que possam ter e que defende que "idealmente nesta fase seria importante não ter convívio com os avós".



Filipe Froes diz que as evidências disponíveis mostram que em casos de asma e alergias "crianças com doenças controladas parecem não ter risco acrescido" nem de contrair a doença nem de desenvolver complicações. "Os dados não apontam para maiores complicações do que as que existem com outros vírus", refere o pneumologista, que aconselha cuidados redobrados a crianças que tenham "formas graves de doenças crónicas" como as imunodeprimidas ou as que têm uma cardiopatia congénita, por exemplo.

Pais doentes crónicos abaixo dos 50 anos também não deverão ter grandes razões para preocupações, desde que tenham as doenças controladas. "A diabetes controlada abaixo dos 50 anos provavelmente não tem risco acrescido", acredita o pneumologista, declarando que "o principal fator de evolução para a gravidade é doença crónica descontrolada".



Sobre como poderão as creches garantir que minimizam o risco de contágio, o médico admite não haver muitas certezas. "Não tenho respostas certas para isso", reconhece, explicando que uma boa ideia seria fazer a medição temperaturas a crianças e funcionários e um rastreio aos funcionários de sintomas como dores musculares e de garganta, à entrada do estabelecimento todos os dias. "Na dúvida testava antes de ir trabalhar", aconselha.