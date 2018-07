Bloco de Esquerda pede intervenção de Costa e PCP quer que se cumpra Orçamento do Estado. Professores e Governo reúnem no dia 25 de Julho.

O Ministério da Educação quer que até quinta-feira, dia 26, estejam concluídas as reuniões de avaliação dos alunos. Segundo o Correio da Manhã, os efeitos da greve às avaliações será esvaziado visto que as reuniões se poderão fazer com um terço dos docentes e não com a totalidade, através da aplicação do Código do Procedimento Administrativo.



Este fim-de-semana, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP instaram o Governo a resolver a situação com os professores, devido ao diferendo quanto à contagem do tempo de serviço.



À Lusa, fonte do PCP reforçou que o Governo tem que cumprir o acordado no Orçamento do Estado. "O que esta situação revela é sobretudo resultado do protelamento pelo Governo da resposta devida aos professores quanto à contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira", criticou fonte partidária.



"O Governo tem de cumprir a lei, o que está no Orçamento do Estado. Se o Governo não o fizer, que confiança é que nós temos em qualquer Orçamento do Estado que seja aprovado, para qualquer profissão, para qualquer sector, que vai acontecer o que lá está", afirmou Catarina Martins. "Os professores não pedem nenhum retroactivo sobre o que deviam ter recebido e não receberam, estão absolutamente disponíveis a que o descongelamento da carreira tenha efeitos para lá da legislatura, não querem tudo de uma vez. Tudo o que dizem é que não façam de conta que é a mesma coisa trabalhar dois anos ou trabalhar nove."



Para a coordenadora do BE, "há um problema que tem de ser resolvido e seria estranho que o primeiro-ministro não compreendesse esta situação e não percebesse que tem de agir".



Alexandra Leitão, secretária de Estado da Educação, não deixou Catarina Martins sem resposta. "Eu não tiraria nenhumas consequências daquilo que disse a senhora coordenadora do Bloco de Esquerda. O que está a acontecer é que, no âmbito das suas competências, o Ministério da Educação tem negociado com os professores, em cumprimento da declaração de compromisso que assinámos em 18 de Novembro do ano passado e em cumprimento também da lei do Orçamento [do Estado]", afirmou.



"[O Ministério da Educação] Já teve várias sessões de negociação, já está marcada uma nova reunião esta semana e depois novas reuniões em Setembro, de boa fé, dando passos firmes, para que se possa eventualmente chegar a uma solução, a um bom desfecho, que permita conciliar aquilo que ficou na declaração de compromisso, que é a mitigação dos efeitos do congelamento, mas também com a necessária confiança e sustentabilidade das contas públicas."



No dia 25 de Julho, membros da FENPROF, da FNE e da Frente Sindical de Docentes vão reunir-se com responsáveis do Ministério da Educação. O Sindicato de Todos Os Professores (S.T.O.P.), que mantém a greve, não foi convocado.



O S.T.O.P. exigiu no dia 21 a demissão do ministro da Educação e da secretária de Estado adjunta, mantendo que a greve dos docentes às avaliações se prolonga até 31 de Julho.



André Pestana, da direcção do Sindicato de Todos os Professores, disse à agência Lusa que "a greve vai continuar" até ao fim do mês e frisou que foi entregue um pré-aviso de greve para agosto que "impede a eventual prepotência de directores que ousem chamar professores" para terminarem as avaliações, prejudicando-os no gozo de férias.



Isto porque o Ministério da Educação enviou orientações às escolas para que concluam as avaliações finais dos alunos "impreterivelmente até 26 de Julho", pedindo aos directores escolares que apenas autorizem férias aos professores depois de entregarem as notas.



De acordo com a Lusa, cerca de 80 mil alunos do ensino básico e secundário ainda não sabem as notas. A situação deverá ficar resolvida até 26 de Julho.