O Ministério da Educação anunciou esta terça-feira a entrada de 3.500 professores nos quadros.Destes docentes, 2.084 são vinculados pelo concurso extraordinário e 1.236 entraram pela chamada norma-travão (por terem concluído três contratos anuais e completos de forma sucessiva). Entraram ainda mais 121 professores pela norma-travão para o ensino artístico especializado da música e dança e 45 entram pelo concurso extraordinário para as componentes de audiovisuais e artes visuais, explica o Diário de Notícias.Estes concursos são lançados de quatro em quatro anos de forma a que as escolas indiquem as suas necessidades.

Na nota enviada pelo Ministério da Educação, a tutela dá conta que, em dois anos, entraram nos quadros quase 7.000 docentes.





Foram candidatos ao concurso externo extraordinário, 29.525 professores, e 38.328 ao concurso externo ordinário. O mesmo docente pode concorrer aos dois concursos.No concurso interno, apesar de ter havido 30.580 candidatos, 1.230 vagas ficaram por preencher, uma vez que não foram escolhidas por nenhum dos candidatos.