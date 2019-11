Na segunda parte da longa entrevista à SÁBADO, o ex-espião Frederico Carvalhão Gil garante que nunca escreveu uma carta à embaixada russa em Lisboa a oferecer-se como colaborador. Salienta que vai recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e acusa os antigos chefes e o tribunal que o julgou de mentirem. Sobre a maçonaria, lembra a relação com o Irmão Neiva

da Cruz, o diretor do SIS. E como isso terá sido escondido pela PJ.



Condenado por corrupção, Carvalhão Gil diz-se inocente. E acusa juízes, procuradores, polícias e espiões de lhe terem armado uma cilada. Expulso do SIS e prestes a ir para a cadeia, contra-atacou na primeira parte da entrevista à SÁBADO: garantiu que os magistrados que estiveram à frente do SIS, juízes e procuradores, se envolveram em ilegalidades praticadas pelos serviços secretos. Depois de 30 anos na secreta, o ex-espião falou de escutas ambientais e acesso a faturações telefónicas detalhadas e filmagens de alvos, bem como da intrusão em casas e escritórios e da destruição ou dissimulação de dados comprometedores.





