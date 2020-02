Escritor-fantasma confessa pagamentos de Sócrates no caso Marquês

Domingos Farinho, alegado escritor-fantasma do livro de José Sócrates ‘A Confiança no Mundo’, confessou, em sua defesa no processo resultante do caso Marquês, que recebeu pagamentos de Sócrates através da RMF Consulting. Farinho faz esta revelação no processo em que é acusado de burla qualificada.





Leia mais no No requerimento de abertura de instrução que apresentou em janeiro de 2020, o docente revela que pediu à sua mulher, Jane Kirkby, para assinar o segundo contrato com a RMF Consulting, em novembro de 2013, "porque José Sócrates lhe pediu sigilo absoluto". Por esse contrato, Jane Kirkby recebeu 53 900 euros, entre dezembro de 2013 e outubro de 2014, por alegados serviços de consultadoria jurídica.Leia mais no Correio da Manhã