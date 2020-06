Ministra da Justiça nomeia procurador condenado por pressões no caso Freeport

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, nomeou como seu novo adjunto de gabinete um antigo magistrado do Ministério Público, condenado em 2009 por pressionar procuradores a arquivarem autos do caso Freeport, abertos contra o então primeiro-ministro, José Sócrates.

José Luís Lopes da Mota foi nomeado para exercer funções no Gabinete da Ministra da Justiça como adjunto no âmbito da preparação e acompanhamento da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que terá lugar de 1 de janeiro a 30 de junho de 2021.

Quando era presidente da Eurojust, em 2009, foi suspenso durante 30 dias por pressionar os procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) Vítor Magalhães e Paes Faria que investigavam o caso Freeport. Segundo estes, Lopes da Mota terá dito que o governo de José Sócrates estava incomodado com a investigação e que se o PS perdesse a maioria absoluta alguém "iria pagar caro por isso" e existiriam "retaliações".

O despacho com a nomeação de Lopes da Mota foi assinado no passado dia 1 de junho e foi agora publicado em Diário da República. No ano passado, o antigo magistrado do MP já tinha sido selecionado como um dos três candidatos português ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas a sua candidatura não foi a escolhida.