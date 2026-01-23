Escolas encerradas e estradas cortadas: as consequências deixadas pela depressão Ingrid

Até às 8h de sexta-feira foram registadas 81 ocorrências. A queda de uma árvore levou até à suspensão da circulação de comboios na Linha do Minho.

A depressão Ingrid veio, esta sexta-feira, acompanhada por avisos vermelhos de chuva, vento, queda de neve e agitação marítima para todo o País. Ao todo, desde as 00h até 8h, a Proteção Civil registou 81 ocorrências, entre as quais quedas de árvores e de estruturas. Além dos estragos, há já escolas encerradas nos distritos de Viseu, Vila Real e Bragança e estradas condicionadas.

Escolas encerradas

Várias localidades em Portugal decidiram encerrar esta sexta-feira as escolas devido ao mau tempo: foi o caso de Tondela, Vouzela, Chaves, São Pedro do Sul, Tabuaço, Arouca, Lamego, Resende, Cinfães, Castro Daire, São João da Pesqueira, Vila Nova de Paiva, Macedo de Cavaleiros, Bragança, Vinhas, Mogadouro ou Carrazeda de Ansiães.

No caso de Arouca, onde está prevista a descida acentuada das temperaturas e a queda de neve, a autarquia esclareceu à agência de notícias Lusa que o objetivo é evitar a deslocação de 350 crianças em transportes públicos. Enquanto isso, em Chaves, as escolas também foram encerradas e os transportes suspensos.

Estradas cortadas

O troço da IP4 está esta sexta-feira cortado ao trânsito na zona da serra do Marão e a circulação na A24 está condicionada entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar devido à queda de neve.

Também a Estrada Municipal 1030, que faz a ligação entre Cinfães e Castro Daire, no distrito de Viseu, está cortada desde as 7h30 de hoje, informou a Proteção Civil. Há ainda dois pontos do concelho de Carrazeda de Ansiães condicionados ao trânsito, devido à acumulação de neve: são eles a saída da vila para a IC5 e a ligação com Fonte Longa.

A Estrada Nacional 321, que liga Castro Daire a Cinfães, no distrito de Viseu, foi também encerrada ao trânsito às 12h00 de hoje, devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Circulação na Linha do Minho suspensa

A circulação na Linha do Minho também esteve esta sexta-feira interrompida entre Caminha e Valença, desde as 6h40, devido à queda de uma árvore. Só foi retomada pelas 9h35.

Inundações

A depressão Ingrid está também a causar estragos em várias instalações, nomeadamente num centro de saúde em Coimbra, como noticiou esta sexta-feira a CMTV. Também há lojas inundadas, por exemplo em rio de Mouro.

Queda de árvores

A tempestade provocou também a queda de pelo menos 39 árvores, segundo a Proteção Civil.