A Escola Básica dos Castelos esteve esta sexta-feira fechada durante a manhã devido à avaria de uma torneira de pressão. Situação já foi resolvida.

A Escola Básica (EB1) dos Castelos, no Porto, esteve esta sexta-feira encerrada entre as 08h00 e as 11h30 devido a uma "grande inundação", já "resolvida", disseram à Lusa a associação de pais e a direção do agrupamento.



"Tivemos de fechar a escola porque havia uma grande inundação. Foi uma torneira de pressão que avariou e a água infiltrou-se nas paredes e espalhou-se por todo o lado. A Câmara do Porto [que tutela as escolas básicas do primeiro ciclo] já resolveu. A escola está em condições de receber as crianças, mas todas tinham já ido para casa", explicou à Lusa a diretora do Agrupamento Fontes Pereira de Melo, Ana Alonso.



Também Analisa Neves, presidente da Associação de Pais da EB1 dos Castelos, em Ramalde, indicou que o problema ficou resolvido antes das 12h00, mas que as crianças e os pais já tinham deixado as instalações, devido à impossibilidade de a escola abrir perante a "grande inundação", que foi detetada logo às 08h00.



"Havia água a cair de um piso para o outro. Foi preciso cortar a água e a eletricidade", descreveu a responsável da associação de pais.



De acordo com a diretora do agrupamento, pelas 11h30 a escola ficou "em condições" de receber as crianças, após os serviços da autarquia terem resolvido o problema.



A Lusa tentou, sem sucesso, falar com a Câmara do Porto sobre esta situação.