Portugal registou em 2017 a quarta taxa de nupcialidade mais baixa da União Europeia, com apenas 3,3 casamentos por 1.000 habitantes, contra 4,3 da média europeia, revelam dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Publicado no dia de São Valentim, o relatório do gabinete oficial de estatísticas da UE revela que as taxas de nupcialidade na União variam entre os 7,5% (por 1.000 habitante), na Lituânia, e os 3,1%, na Eslovénia, sendo que, além desta antiga república jugoslava, apenas Luxemburgo e Itália, ambos com 3,2%, apresentam taxas mais baixas do que Portugal.