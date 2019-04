Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas admite invasão a sistema informático da Defesa, em que grupo de piratas informáticos desviou três gigabytes de informação.

Um ataque massivo aos sistemas informáticos do Ministério da Defesa e do Estado Maior das Forças Armadas, em novembro do ano passado, permitiu a um grupo de piratas informáticos desviar três gigabytes de informação. O chefe do Estado Maior das Forças Armadas só agora divulgou o ataque, que incidiu sobretudo sobre mails trocados.



"Tivemos em novembro um ataque aos sistemas de Defesa que não foi detetado por nós. Foi semelhante a outro que houve na Alemanha e os Serviços de Informações avisaram-nos. Depois, especialistas de Defesa conseguiram controlar o ataque", afirmou na segunda-feira o almirante Silva Ribeiro à RTP.



