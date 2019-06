"[A autarca] tinha prometido que iria auscultar a população para a resolução de um referendo local, o que não aconteceu. Os cidadãos estão cientes dos seus direitos. Se ela não o fizer, fazemos nós", afirmou, explicando que "o referendo é um referendo relativamente à vontade que as pessoas possam expressar quanto à entrada da EMEL " nos Olivais.De acordo com a presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, Rute Lima ( PS ), ainda não há data para a realização do referendo, uma vez que as decisões tomadas na assembleia de quarta-feira ainda não chegaram ao executivo."Ainda é prematuro. A sessão foi ontem [quarta-feira]", disse a autarca, indicando que só após a receção dos documentos é que a Junta de Freguesia irá "encetar os procedimentos legais para dar cumprimento às deliberações" da assembleia.Na quarta-feira decorreu na Escola Secundária Eça de Queirós, nos Olivais, uma Assembleia de Freguesia extraordinária, a pedido dos cidadãos, para discutirem a entrada da EMEL naquela freguesia, que tem sido muito contestada pelos residentes.De acordo com Rute Lima, as propostas que foram apresentadas pelos moradores estão em sintonia, no que respeita à regulação do estacionamento na freguesia, com o que tem sido o entendimento entre o executivo, a Câmara Municipal de Lisboa e a EMEL."O título da petição era 'Não à EMEL na freguesia dos Olivais'. As propostas que foram apresentadas pelos peticionários assentam naquela que tem sido de entendimento de negociação com a câmara e com a própria EMEL", assinalou.A autarca lembrou ainda que, no passado, houve várias reuniões com os cidadãos e as entidades, que gerem todo o processo, nas quais foram apresentados contributos sobre a forma atual de estacionamento e de implementação de novos espaços."Algumas centenas de moradores participaram nas reuniões e deram os seus contributos de abono daquela que é a forma atual do estacionamento como de implementação", salientou Rute Lima, reconhecendo que "é um processo que precisa de ser afinado, melhorado, na salvaguarda de alguns direitos dos cidadãos".A presidente da Junta de Freguesia anotou também que grande parte da área dos Olivais não será taxada, a não ser que os moradores queiram."Aquilo que eu transmiti ontem [quarta-feira], como presidente da junta, foi que este é um processo dinâmico e está a ser monitorizado dia-a-dia", precisou, alertando os moradores que "grande parte da freguesia ainda não está taxada, e não estará, a menos que o entendam".No entanto, Rui Almeida lamentou que os resultados de uma consulta pública realizada sobre a entrada da EMEL nos Olivais não tenham sido divulgados."[Os resultados] não foram respeitados. Oitenta por cento dos respondentes não considerou possível ou desejável que a EMEL viesse para a freguesia e, ainda assim, a câmara, a presidente da junta e a EMEL entendem que deve operar na freguesia", realçou à Lusa, acrescentando que "espera há cerca de dois meses" para poder consultar os documentos.Segundo Rui Almeida, a reunião extraordinária não contou com as presenças da Câmara de Lisboa e da EMEL, considerando estas ausências como uma falta de respeito para com os cidadãos."[A Câmara Municipal e a EMEL] não respeitaram o movimento de cidadãos, nós fazemos este entendimento", assinalou, adiantando que todas as propostas apresentadas foram aprovadas por maioria.Foi ainda aprovada uma proposta que solicita que o acesso aos equipamentos, como a esquadra de polícia, escolas, centro de saúde, biblioteca, cemitério e outros, continue a ser feito sem custos de taxas de estacionamento.Na mesma reunião, foi também aprovada uma proposta para que seja possível o estacionamento a familiares ou cuidadores de forma livre nas zonas exclusivas a moradores, junto às bocas do metro e junto as imediações de outro tipo de transportes públicos.A medida de introdução de estacionamento tarifado na freguesia dos Olivais foi anunciada em maio de 2018 pela junta de freguesia e pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), tal como aconteceu noutras freguesias do concelho.