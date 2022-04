António Costa Silva recusa “hostilizar as empresas”, mas admite a criação de um imposto extraordinário sobre os lucros excessivos gerados pela escalada de preços.

Energia: Governo “vai falar com as empresas” e pode criar imposto especial

Mariana Mortágua pôs em cima da mesa a questão: como é que o Governo vai tratar do ponto de vista fiscal os lucros que estão a ser gerados pela escalada de preços no setor energético mas também no retalho?