A energia elétrica foi restabelecida pelas 16:55 na cidade de Paços de Ferreira, algumas horas depois de um "apagão" causado pelos danos de uma escavadora na rede subterrânea de média tensão, disse fonte oficial da EDP Distribuição."A situação está normalizada", disse à Lusa a mesma fonte, indicando que a falha de energia afetou a distribuição de eletricidade no centro da cidade de Paços de Ferreira, distrito do Porto.Também a câmara informou já, em nota escrita, que "está reposto, desde as 17:00 horas, o fornecimento de energia elétrica à cidade de Paços de Ferreira e em diversas freguesias afetadas por uma avaria"."A avaria ocorreu cerca das 10:30, na escola secundária de Paços de Ferreira. Uma pequena máquina de terraplanagem tocou num cabo elétrico subterrâneo que, por sua vez, causou diversas avarias a montante, na rede pública", acrescenta a autarquia.Segundo a câmara, o fornecimento elétrico está a ser "assegurado por cinco geradores enquanto os técnicos da EDP procedem ao conserto dos cabos elétricos".A autarquia assegura que "não se registaram danos físicos, nem materiais, devido ao contacto com o cabo elétrico".A cidade de Paços de Ferreira ficou hoje sem energia elétrica e para minorar os efeitos do "apagão", a EDP forneceu energia ao Centro de Saúde, Tribunal e câmara municipal com recurso a geradores.