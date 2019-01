Segundo a mesma fonte da guarda, o idoso, que sofre de demência, tem antecedentes relacionados com o desaparecimento daquele lar.



As buscas envolveram militares da GNR e bombeiros da corporação de Ferreira do Alentejo.

O homem de 81 anos que tinha desaparecido na quarta-feira de um lar de idosos em Ferreira do Alentejo ( Beja ) foi encontrado hoje de madrugada com vida num olival da zona, informaram os bombeiros Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro ( CDOS ) de Beja indicou à agência Lusa que o idoso foi encontrado cerca das 3h20 e apresentava ferimentos ligeiros, tendo sido transportado para as urgências hospitalares.O alerta para o desaparecimento do homem tinha sido dado, cerca das 18h30 de quarta-feira, pelo lar São Barnabé, em Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, segundo a GNR.