Enchente no Multiusos de Guimarães para ver Pipoca e Nilton leva à suspensão de todos os espetáculos no concelho

Começou tudo com imagem da polémica, publicada pela 'Pipoca Mais Doce', nome na Internet da blogger, influenciadora digital e comentadora do Big Brother, da TVI, Ana Garcia Martins. A ex-jornalista esteve este sábado no Multiusos de Guimarães como humorista, num espetáculo que contou também com Nilton e Hugo Sousa e, ao agradecer a casa cheia que a recebeu, acabou duramente criticada, assim como o pavilhão de espetáculos, devido à quantidade de pessoas no público (cerca de mil), num espaço fechado, no mesmo dia em que Portugal registou um recorde de mais de 1600 novos casos de Covid-19 em 24 horas.





umprindo todas as orientações e medidas de segurança impostas pela DGS e pela Resolução do Conselho de Ministros n. 70-A/2020. Num layout de sala com capacidade para 2466 lugares, só foram ocupados 964 lugares correspondendo a 40% da lotação". Para ilustrar, o Multiusos divulga também fotografias dos preparativos da noite de humor em Guimarães.









Multiusos de Guimarães reabriu em segurança Depois de meio ano sem espectáculos, o Multiusos de Guimarães recebeu ontem... Publicado por Multiusos de Guimarães em Domingo, 11 de outubro de 2020





A polémica que depressa se gerou nas redes que levou já a Câmara de Guimarães a suspender, por tempo indeterminado, "os espetáculos em todos os equipamentos culturais do concelho".A direção do Multiusos, em curto comunicado, explica que o espetáculo marcou a reabertura do espaço ao fim de seis meses de encerramento e que foi feito, "c

"O Multiusos de Guimarães passou este teste à sua capacidade de organização de eventos com toda a segurança para os participantes e para isto contribuiu o excelente comportamento do público", adianta ainda a organização.

Mas não foi suficiente para acalmar a polémica e a Câmara Municipal de Guimarães agiu. O autarca Domingos Bragança entende que "apesar de ter sido cumprido plano de contingência aprovado pelas autoridades de saúde, a situação epidemiológica que atualmente se verifica no concelho obriga a adoção de regras mais restritivas do que aquelas que atualmente estão previstas no quadro legal aplicável a estas situações".



E por isso, decidiu suspendeu todos os espetáculos programados para o concelho até que sejam decididas novas medidas com a proteção civil e as entidades gestoras das salas de espectáculo.



Pipoca Mais Doce garante que regras foram cumpridas

Após estalar a polémica, Ana Garcia Martins usou as redes sociais para garantir que as regras da Direção-Geral da Saúde para a prevenção da transmissão da Covid-19 foram seguidas.



"Foi um espectáculo autorizado pela DGS, pela CM de Guimarães e por todas as autoridades competentes; Como me parece óbvio, nem eu nem os meus colegas trabalhamos na clandestinidade ou actuamos de forma ilegal. Se aceitámos participar neste espectáculo, foi porque confiámos que todas as medidas de segurança impostas pela DGS e pela Resolução do Conselho de Ministros n. 70-A/2020 seriam implementadas. E foram. Desta forma, e porque nada temos a esconder (e porque foi um evento público, devidamente anunciado) e porque não nos foi pedido segredo (o que seria), publicámos as fotos que entendemos", escreve a blogger.



A Pipoca Mais Doce agradece ainda aos que estiveram presentes na noite de humor em Guimarães: "Obrigada por confiarem e apoiarem a cultura, sabendo que tudo foi feito para garantir a vossa segurança", termina.