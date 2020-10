"Como me parece óbvio, nem eu nem os meus colegas trabalhamos na clandestinidade ou actuamos de forma ilegal", atirou Pipoca Mais Doce na sua publicação no Instagram. "Mais uma vez, obrigado a todos os que foram ontem ao Multiusos de Guimarães. Espero que se tenham divertido e acima de tudo que se tenham sentido seguros", disse Hugo Sousa. "Foram 8 meses sem palcos, e mesmo que não possamos encher as salas. Mesmo que tenhamos de estar todos afastados, com máscaras e desinfectados até às partes íntimas, as gargalhadas chegam cá e sabem muito bem!", escreveu Nilton.



Pipoca Mais Doce, Nilton e Hugo Sousa recorreram este domingo ao Instagram para mostrar que as regras de distânciamento e segurança, exigidas pela DGS, foram cumpridas durante o polémico espetáculo no Multiusos de Guimarães.Uma fotografia publicada nas redes sociais de uma vista 'de cima' mostrava um grande número de pessoas na plateia, no entanto, imagens publicadas pelos artistas mostram que todas as pessoas tinham uma cadeira de distância entre si e que as regras de segurança exigidas pela DGS foram cumpridas.As filas de entrada cumpriram com as normas da DGS e nas entradas existiam dispensadores de álcool gel.