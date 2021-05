Empresas estão a recusar programa de testes gratuitos em Lisboa

O programa de testes gratuitos à Covid-19 que a Câmara Municipal de Lisboa não está a ser aproveitado. Desde que foi criado há cerca de um mês, apenas um voucher de testes do Lisboa Protege foi utilizado num universo de 5.100 empresas com perto de 6 mil trabalhadores, avança o Público.



O sistema oferece dois testes à covid-19 por mês a cada funcionário de empresas que tenham sofrido quebras de mais de 25% da faturação com a pandemia, mas apenas foram emitidos 29 vouchers até ao momento.



A disponibilização de testes gratuitos nas farmácias da capital tem tido mais aderência. Segundo o jornal, foram feitos cinco mil testes só na última semana e um total de quase 25 mil testes de diagnóstico até 13 de maio no concelho com meio milhão de habitantes.











