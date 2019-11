Empresa de Matthias Schmelz lucrou um milhão

A principal empresa de Matthias Schmelz é a Fénix Lusitana, constituída em 1995 e com um volume de negócios de 9,4 milhões de euros em 2017 e 9,8 milhões de euros em 2018. Em 2014, o volume era de 6,6 milhões de euros, o que atesta uma grande subida em poucos anos. Há um ano, em informação institucional, a empresa afirmava ter 300 mil clientes. O principal produto é a comercialização em Portugal do aspirador Rainbow.





Empresário milionário terá pago para ter orgias com menores de idade O empresário Matthias Schmelz, que fez fortuna com os aspiradores Rainbow, terá sido investigado pela PJ por alegado lenocínio e recurso à prostituição de menores. Eram adolescentes de 16 e 17 anos que este homem levaria para orgias diárias na sua casa de luxo, no Monte Estoril, em Cascais.







A Fénix Lusitana tem como objeto social "Importação, comercialização e distribuição de equipamentos para limpezas e acessórios; Comercialização de telemóveis; telefones portáteis, e ainda de todos os artigos de electrodomésticos, bem como utilidades domésticas. Merchandising de artigos de utilidade e brindes publicitários. Comércio de produtos relacionados com a saúde e higiene. Importação e venda de purificadores de água."



Este ano a empresa aumentou o capital social de €5 para €200 mil, sendo €160 mil do empresário alemão e os restantes de Fernanda Singer Alves, sua ex-mulher e que tem um passado ligado aos concursos de beleza.







Em 2018, a empresa teve resultados líquidos de €1.005.266 e tem 14 empregados.



A outra empresa de Schmelz é uma unipessoal com o seu nome, que factura mais (11,8 milhões de euros em 2018) mas teve apenas 7.677 euros de resultados líquidos. Tem como objeto "importação, comercialização e distribuição de filtros de água, purificadores, colchões, sistemas de engomar, aparelhos de limpeza, aparelhos para o meio ambiente, elétricos e eletrónicos, nomeadamente sistemas de limpeza por vácuo e aparelhos de ar condicionado."



O capital social é de €500 mil e tem apenas um sócio, Matthias Schmelz. No final de 2018 tinha 66 empregados.