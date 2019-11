Matthias Schmelz, de 58 anos, o milionário alemão investigado pela PJ por alegadas orgias com adolescentes e menores na sua moradia de luxo, no Monte Estoril, Cascais, diz que a rapariga que aparece com ele nas fotografias divulgadas pelo Correio da Manhã - nua no jacuzzi com o empresário, numa ocasião, e com uma amiga, na outra, - é "minha namorada, jovem mas maior de idade".