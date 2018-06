Todos os dias, entre as 7h e as 8h da manhã, a vizinha do andar de cima não dá descanso a Mário e Maria. O casal queixou-se do ruído constante feito por Natividade naquele período da manhã, dizendo que tal acontece com o "objectivo de perturbar" a "saúde física e mental" de ambos, causando "danos manifestos" ao seu "descanso". A situação, segundo o casal, mantinha-se desde 2012, por isso decidiram avançar para tribunal, pedindo 15 mil euros de indemnização. Natividade, por sua vez, defendeu-se, considerando como "normal" o barulho feito por si e pelo seu cão, um "spitz alemão anão". Se os vizinhos ouviam barulho, o problema era da má insonorização do prédio. mas, não teve sorte, Foi condenada a pagar uma indemnização 7500 euros pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

Depois de ter sido notificada da acção cível interposta pelo casal, Natividade respondeu, afirmando que, ela sim, tinha direito a uma indemnização pelos danos não patrimoniais causados por Mário e Maria ao longo dos anos. A mulher alegou que, sobretudo Mário, lhe fazia autênticas perseguições, esperando por ela à saída do prédio "olhando para os sapatos", passando rente a si com o seu carro. E mais espantada terá ficado quando se apercebeu que, anexa à acção cível, constava uma queixa feita por Mário na Polícia Municipal, detalhando os seus passos às primeira horas da manhã: 06h22 Levantou-se; 06h55 foi à rua com o cão; 07h05-regressou, esteve no quarto; Cascos no quarto só média intensidade; 07h12 desliguei telefone para PM. Vão enviar brigada; 07h20 + cascos quarto; 07h28 arrasta caixa e porta roupeiro; 07h30 arrasta caixa + cascos; 07h33 martelando(…)com cascos no quarto indecente. Continua no quarto com cascos.; 07h37 no quarto a bater c/ calcanhares no chão; 07h40 na cozinha. Volta pela casa, de novo a bater com os cascos, mais volta pela casa. Mais volta pela casa. Mais cascos no mesmo spot (sentada) só; 07h46 + cascos no quarto a martelar e volta de novo na coz. A bater c/ tacões no chão ritmadamente; 07h49 continua andar pela casa (e quarto) c/ cascos"

"Ao utilizar ali a palavra ‘cascos’", alegou Natividade, Mário estava a chamar-lhe "cabra", pois as cabras é que têm cascos". O argumento não colheu, nem na primeira instância, nem na Relação de Lisboa. Para os juízes desembargadores Farinha Alves, Tibério Silva e Maria José Mouro, a palavra "cascos traduz, de uma forma analógica de síntese, o ruído" que Mário ouvia quando Natividade "andava de um lado para o outro, na sua residência, fazendo uso de calçado ruidoso sobre pavimento de tijoleira". "Ou seja, era uma forma de descrever o ruído sentido. Não significando, continuaram os juízes, ao menos de forma inequívoca, que Mário estava a referir-se a Natividade, "chamando-a de cabra, ou de qualquer outro animal com cascos".

Como factos provados, os desembargadores consideraram que "desde finais do ano de 2012, quase diariamente", Natividade, por volta das 07h, "calça uns sapatos que sabe serem ruidosos, e que ecoam no chão de tijoleira, que entretanto colocou no apartamento, enquanto faz rotina matinal, até cerca das 08h"; "Por vezes, antes de se ausentar" a mulher"descalça esses sapatos ruidosos, saindo com sapatos de sola mais silenciosa"; Dentro do apartamento, "batia as portas dos roupeiros com violência"; "Aos fins de semana, começa a fazer limpezas a partir das sete, fazendo uso do aspirador antes das oito horas"; "O cão, estando no prédio desde finais do ano de 2012, quando ainda era pequeno ladrava e chorava intensamente" no período em que a Natividade estava ausente de casa".

Reconhecendo que a insonorizarão do prédio era má, o Tribunal da Relação de Lisboa recordou que o casal do 8ºdto "cansou-se de lutar" contra o ruído provocado pela vizinha de cima, tendo até, em Julho de 2013, enviado uma SMS para o seu telemóvel, dizendo que o barulho por si provocado era como uma "verdadeira tortura chinesa". Por isso, os juízes consideraram que, sabendo dos problema de insonorização, por exemplo, o "ruído do aspirador era perfeitamente evitável" nas primeiras horas da manhã, "deixando para mais tarde a tarefa de aspirar". "E os ruídos dos passos podem ser substancialmente atenuados, fazendo uso de calçado não ruidoso e colocando tapetes/passadeiras nas zonas de circulação", referiram os desembargadores, condenando Natividade a pagar uma indemnização.