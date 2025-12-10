Emirates cancela voos entre Dubai e Lisboa na quinta-feira devido à greve geral

Clientes afetados devem entrar em contacto com a companhia aérea.
A companhia aérea Emirates cancelou os voos previstos para quinta-feira, entre Lisboa e o Dubai, devido à greve geral convocada pela CGTP e UGT, adiantou a transportadora, numa nota no seu site.
Emirates cancela voos entre Dubai e Lisboa devido à greve geralJesus Aranguren/AP Images para a Emirates Airline
Assim, "devido a uma greve geral em Portugal no dia 11 de dezembro de 2025" a Emirates cancelou os voos EK191, EK192, EK193 e EK194, ligações entre Lisboa e Dubai, nos dois sentidos.
Estes cancelamentos afetam ainda passageiros com ligações pelo Dubai nos voos EK191 e EK193.
"Os clientes afetados que fizeram a reserva diretamente com a Emirates devem entrar em contacto connosco para obter opções alternativas. Os clientes que fizeram a reserva através de uma agência de viagens devem entrar em contacto com a sua agência para remarcar", destacou.
O setor da aviação deve ser fortemente afetado pela greve, com sindicatos afetos aos trabalhadores não só das companhias aéreas, mas também dos aeroportos e serviços de assistência a aderir à paralisação.
Os serviços mínimos abrangem sobretudo a TAP e a Sata.
A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, apresentado pelo Governo. Esta será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da 'troika'.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Num debate político talvez valesse a pena fazer uma análise de quem tem razão, quem conhece melhor o país, quem apresenta soluções exequíveis no âmbito dos poderes presidenciais, quem fala dos aspectos éticos da política sem ser apenas no plano jurídico.