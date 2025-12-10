Sábado – Pense por si

Comissão de inquérito ao INEM suspende trabalhos no Natal e na segunda semana de janeiro

Em causa está a atuação do INEM durante a greve do final de outubro.

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao INEM decidiu esta quarta-feira suspender os trabalhos durante o período de Natal e Ano Novo e na segunda semana de janeiro, devido às eleições presidenciais.

A suspensão dos trabalhos da CPI, entre 19 de dezembro e 6 de janeiro e entre 12 e 16 de janeiro, foi aprovada por unanimidade.

A CPI foi aprovada em julho por proposta da Iniciativa Liberal. É composta por 24 deputados e tem 90 dias para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras relativas à atual situação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O foco inclui a atuação do INEM durante a greve do final de outubro e início de novembro de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.

