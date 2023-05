Em Portugal, ricos ficam mais ricos, e pobres mais pobres

Estudo "Portugal, Balanço Social 2022", com base em dados do INE, indica que a pandemia acentuou esta tendência. Madeira, Algarve e Norte são as zonas que passam mais dificuldades.

A pobreza em Portugal foi maior nos anos de 2020 e 2021 do que nos anos anteriores, revela o estudo "Portugal, Balanço Social 2022", que analisou o impacto da pandemia no estado social do País e no aumento do custo de vida. Os resultados apontam ainda para um aumento da percentagem de rendimento dos 25% mais ricos, e uma diminuição para os restantes 75% da população.