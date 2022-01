Como viviam os portugueses em 2019? Crianças e idosos ficaram mais pobres

Portugal era em 2019 um país menos desigual do que em 2018, com o risco de pobreza a baixar de 17,2% para 16,2%. Estes são os dados apresentados esta terça-feira no relatório anual "Portugal, Balanço Social" do centro de conhecimento Nova SBE Economics for Policy, no âmbito da Iniciativa para a Equidade Social. Os dados — que refletem o rendimento e situação laboral de 2019 e o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento feito no início de 2020 — mostram que as melhorias na taxa de risco de pobreza se devem à população ativa, já que as crianças e os idosos viram aumentar o seu risco de pobreza, conforme sublinha à SÁBADO o investigador Bruno P. Carvalho, um dos autores do relatório juntamente com Mariana Esteves e Susana Peralta.



"A taxa de pobreza das crianças, até aos 17 anos, e a taxa de pobreza das pessoas acima de 65 anos subiu mesmo de 2018 para 2019. Se subiu aí não é provável que em 2020 venha a descer", antecipa Bruno Carvalho, numa antevisão ao impacto da pandemia nestas populações. "Temos um capítulo especial dedicado aos mais velhos, e a maior parte deles tem rendimento de pensão que não foram afetados com a pandemia, e mesmo assim quando vemos a taxa de privação de materiais, vemos que em 2020 8,8% dos mais velhos que são classificados como pobres não conseguem fazer uma refeição proteica de dois em dois dias. Quando olhamos para a capacidade de manter a casa aquecida, 43% dos mais velhos em risco de pobreza não o consegue fazer. Sem refletir completamente o impacto da pandemia nos mais velhos isto mostra-nos que a situação não parece estar a melhorar", acrescenta.



Os pobres acima dos 65 anos são cerca de 17,5% desta população. Em 2020, quase metade das pessoas com mais de 60 anos disse ter-se sentido sozinha frequentemente ou algumas vezes, refere o relatório.