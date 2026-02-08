Sábado – Pense por si

Portugal

Em dia de eleições, Portugal acordou com apenas dois distritos em alerta amarelo

Renata Lima Lobo 09:32
As assembleias de voto estão abertas e o tempo também parece dar alguma abertura para o ato eleitoral.

Guarda e Castelo Branco são os únicos distritos portugueses onde está em vigor um alerta amarelo. Os restantes estão, para já, pintados a verde, com exceção das zonas junto à costa marítimas, onde permanecem alertas amarelos, para a queda de neve.

Assembleia de voto
Assembleia de voto Lusa

O arquipélago da Madeira também não apresenta alertas, enquanto que nos Açores são os grupos Ocidental e Central que mantêm alerta amarelo.

Relativamente ao risco de cheias, mantêm-se ativos os alertas amarelos para as bacias hidrográficas do Mondego, Douro, Tejo e Sado.

