Em dia de eleições, Portugal acordou com apenas dois distritos em alerta amarelo

Tom Cruise abandona apartamento de 35 milhões em Londres após assalto a loja da Rolex nas proximidades
Luana Augusto
As assembleias de voto estão abertas e o tempo também parece dar alguma abertura para o ato eleitoral.
Guarda e Castelo Branco são os únicos distritos portugueses onde está em vigor um alerta amarelo. Os restantes estão, para já, pintados a verde, com exceção das zonas junto à costa marítimas, onde permanecem alertas amarelos, para a queda de neve.
O arquipélago da Madeira também não apresenta alertas, enquanto que nos Açores são os grupos Ocidental e Central que mantêm alerta amarelo.
Relativamente ao risco de cheias, mantêm-se ativos os alertas amarelos para as bacias hidrográficas do Mondego, Douro, Tejo e Sado.