André Ventura vota e deixa recado: "Há muitas partes do país que se sentem desrespeitadas"

Renata Lima Lobo 14:44
Candidato defendeu o adiamento do ato eleitoral devido às consequências do mau tempo.

O candidato presidencial André Ventura, votou esta manhã e considerou "um desrespeito mandar as pessoas votar num dia como o de hoje, tendo em conta o que aconteceu nas últimas 24 horas". Referindo-se às consequências do mau tempo, o candidato presidencial acredita que "há muitas partes do país que se sentem desrespeitadas e portugueses de segunda".

André Ventura votou de manhã
André Ventura votou de manhã Lusa

André Ventura disse ainda esperar que "independentemente de quem vença hoje, o país precisa de um Presidente da República diferente e com capacidade de olhar o país para o futuro."

Antes de seguir para a sede de campanha, anunciou que irá assistir à missa na Igreja de São Nicolau, em Lisboa.

