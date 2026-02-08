André Ventura vota e deixa recado: "Há muitas partes do país que se sentem desrespeitadas"

Candidato defendeu o adiamento do ato eleitoral devido às consequências do mau tempo.

O candidato presidencial André Ventura, votou esta manhã e considerou "um desrespeito mandar as pessoas votar num dia como o de hoje, tendo em conta o que aconteceu nas últimas 24 horas". Referindo-se às consequências do mau tempo, o candidato presidencial acredita que "há muitas partes do país que se sentem desrespeitadas e portugueses de segunda".



André Ventura votou de manhã Lusa

André Ventura disse ainda esperar que "independentemente de quem vença hoje, o país precisa de um Presidente da República diferente e com capacidade de olhar o país para o futuro."

Antes de seguir para a sede de campanha, anunciou que irá assistir à missa na Igreja de São Nicolau, em Lisboa.

