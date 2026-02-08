Seguro apela ao voto em dia de bom tempo: "É o momento em que o povo é soberano"

O candidato apoiado pelo Partido Socialista (PS) à Presidência da República, António José Seguro, votou esta manhã nas Caldas da Rainha.



Seguro apelou ao voto Carlos Barroso

Aos jornalistas expressou sentimentos para com a família da 14ª vítima mortal das tempestades Kristin e Leonardo, um bombeiro de Campo Maior que morreu em serviço, e com as famílias "que estão a passar por momentos de dificuldade".

O candidato apelou ao voto e espera que "com esta abertura de tempo" haja mais pessoas a dirigirem-se às urnas. "É o momento em que o povo é soberano", sublinhou.

O resto do dia vai ser passado em família, "como sempre", com um almoço, e mais tarde vai-se dirigir à sua sede de campanha, também nas Caldas da Rainha.