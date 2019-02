A divulgação de um raking que colocou o social-democrata José Manuel Fernandes na liderança dos eurodeputados mais produtivos e assíduos aos trabalhos no Parlamento Europeu originou uma troca de palavras entre o político de Vila Verde e o também eurodeputado Nuno Melo. O também vice-presidente do CDS apareceu como um dos últimos colocados da lista.

O MEP Ranking criou a sua lista com base em quatro categorias de atividades: relatórios, declarações, funções e assiduidade. E os resultados finais dizem que José Manuel Fernandes tem uma assiduidade de 98% em sessões plenárias e de 95% em votações nominais. Além disso, realizou 811 discursos, fez 20 perguntas escritas, apresentou três moções, duas declarações 14 emendas de relatórios e 932 explicações de voto.

A publicação da "vitória" do social-democrata no jornal O Minho levou a um pedido de direito de resposta de Nuno Melo, que considerou o mesmo "falso". "Sabia que o MEP Ranking é uma fraude em democracia? Sabia que não é um site oficial? Sabia que os eurodeputados que paguem são favorecidos?", questionou Nuno Melo no texto enviado ao jornal. O eurodeputado centrista assegura que tem "mais trabalho registado" que José Manuel Fernandes e voltou a atirar: "Sabia que no ranking, eurodeputados com menos trabalho registado que eu em todos os critérios aparecem misteriosamente acima?"

Nuno Melo lançou ainda violentas farpas a José Manuel Fernandes, dizendo que o social-democrata só lidera na questão dos relatórios, segundo os números do centrista. E tem uma explicação: o político de Vila Verde "coordena uma comissão, atribuindo relatórios a si próprio".

Os ataques do centrista continuaram, dizendo que "não paga a blogues/sites sem dono conhecido, nem supervisão e com motivações políticas". Garantindo ter "orgulho" no trabalho que tem feito no Parlamento Europeu, o eurodeputado assegura que não admite que esse esforço "seja assassinado através de fake news", que considera serem "o mais deplorável que se pode encontrar no jornalismo". "Nuno Melo é o eurodeputado mais produtivo" é o título que considera ser justo.

Nuno Melo acusado de não ter atividade legislativa

O contra-ataque de José Manuel Fernandes, também em registo de direito de resposta. Segundo o social-democrata, esse direito foi exercido porque Nuno Melo usou o seu "apenas para poder emitir publicamente uma série de mentiras e insinuações covardes".

"Nuno Melo faz ataques pessoais e utiliza a insinuação e a falsidade para disfarçar as suas conhecidas fragilidades. A insinuação torpe de pagamentos promocionais ultrapassa todos os limites e chega a ter relevância criminal", escreveu o eurodeputado, garantido ter recusado prestar declarações sobre o ranking ou ter promovido o mesmo.

Além disso, José Manuel Fernandes disse não entender porque Nuno Melo se decidiu comparar apenas consigo e explicou a questão dos relatórios e das coordenações: "Sou coordenador porque fui eleito pelos meus pares, por unanimidade e aclamação!"

O vice-presidente do CDS foi ainda acusado de ter optado por "usar apenas 5 dos 12 itens possíveis e registados pelo site em causa para se valorizar a si próprio". "A argumentação não é séria e omite os indicadores fundamentais. Não refere um único relacionado com a atividade por excelência de um deputado: a atividade legislativa! Omite porque não tem atividade legislativa!", acusou José Manuel Fernandes.

"Se NM fosse coordenador e tivesse mais influência política e trabalho parlamentar do que eu, dava-lhe os parabéns. Essa é outra enorme diferença. Essa é a grande diferença!"", concluiu no seu direito de resposta.