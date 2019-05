Só no ano passado, foram denunciados às CPCJ 39.053 novos casos, menos 240 sinalizações do que em 2017, dos quais 8.441 foram arquivados liminarmente porque se percebeu que não havia justificação para a instauração de processo.



Entre os casos comunicados, 21.138 (54%) são relativos a rapazes, enquanto os restantes 17.915 (24,4%) referem-se a raparigas, sendo que a faixa etária mais representada é a dos 11-14 anos, que corresponde a 24,6% do total, seguindo-se o escalão dos 15 aos 17 anos (24,4%).



"Saliente-se que as comunicações de perigo para crianças dos zero aos cinco anos são 22,2% do total", refere o relatório.



Entre as situações comunicadas às 309 CPCJ de todo o país, 31,2% diziam respeito a casos de negligência, 22,7% violência doméstica, 17,5% por comportamentos de perigo na infância e juventude e 16% por estar em causa o direito à educação.



Por outro lado, depois da análise liminar dos 31.186 processos, foram detetados 194 casos em que foi preciso um procedimento de urgência e que foram imediatamente encaminhados para o Ministério Público, ao qual compete instaurar as medidas de urgência.



Quando não é um procedimento de urgência, as CPCJ pedem o consentimento dos pais para fazer o devido acompanhamento, tendo havido 2.100 casos em que os progenitores não autorizaram, o que obrigou também a encaminhar estes casos para o Ministério Público.



Por outro lado, foram detetadas 13.905 situações de perigo, na sequência das avaliações preliminares feitas depois de os pais darem o consentimento, e que obrigam à instauração de uma medida provisória que terá a duração máxima de seis meses.



Entre estes quase 14 mil casos de perigo, a maior parte (43,1%) teve a ver com situações de negligência, registando-se 5.999 casos, havendo também 2.606 situações de comportamento de perigo na infância e juventude (18,7%), 2.422 de casos sobre o direito à educação (17,4%) ou 1.661 por violência doméstica (11,9%).



Depois dos seis meses, é feita avaliação do processo para perceber se a situação ficou ou não resolvida, já que se não tiver ficado terá de ser aplicada uma medida definitiva de promoção e proteção, para a qual também é pedida o acordo dos pais.



Segundo os dados do relatório, em 2018 foram definidas 33.324 medidas de promoção e proteção, entre 14.007 acordos definitivos assinados no ano passado e 19.317 medidas transitadas de 2017.



Esta medida definitiva terá duração máxima de 18 meses e é avaliada pelo menos de seis em seis meses, para no final avaliar-se se a situação ficou solucionada e o processo pode ser dado como concluído ou se tem de ser encaminhado para o Ministério Público.

Cerca de metade das quase 61 mil crianças acompanhadas pelas comissões de proteção em 2018 estavam numa situação que exigiu a instauração de um processo, tendo sido detetados quase 14 mil casos de perigo, a maior parte por negligência.De acordo com o relatório anual de avaliação da atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens ( CPCJ ), no ano passado foram acompanhadas 60.493 crianças, menos 9.474 do que em 2017, sendo que relativamente a 31.186 foram detetadas situações que justificaram a instauração de um processo.